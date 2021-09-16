В Сочи будет ограничено газоснабжение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям Сочи 23 сентября придётся набраться терпения, в одном из районов города будет прекращена подача газа в жилые дома.

- 23 сентября с 9 до 17 часов будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы оборудования в п.Кудепста, в связи с чем придётся ограничить подачу газа населению, - рассказали в «Сочигоргаз»..

Газовики просят местных жителей набраться терпения и на период отключения не пользоваться газовым оборудованием. Работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании плановых работ 23 сентября. Срок полного восстановления газоснабжения – в течение трех суток с момента подачи газа.