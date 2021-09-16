В Краснодаре неоднократно судимый местный житель скончался после очередного полицейского задержания

Илья Афросин. Фото: pytkam.net

16 сентября Юрий Афросин обвинил стражей порядке в смерти своего сына. Он обратился в краснодарское отделение «Комитета против пыток» с просьбой предать огласке события, которые по мнению мужчины, повлекли за собой гибель 32-летнего Ильи Афросина. Последний был неоднократно судим. В конце июня и в начале июля его дважды задерживали полицейские. Сначала за хулиганство, после по обвинению в воровстве.

- 29 июня, после первого задержания, Илья прислал сестре видео со следами травм и ушибов. На запястьях были следы от наручников. Он жаловался на варварские методы полицейских, - рассказал Юрий Афросин.

После второго задержания, 1 июля, Илья перестал выходить на связь с родственниками. Мужчину обнаружили лежащим без сознания на улице города. Илья Афросин скончался в машине скорой помощи. О смерти сына родители Ильи узнали только 26 июля, после звонка из Следственного комитета г. Краснодара.

Правоохранительные органы приступили к проверке случившегося.