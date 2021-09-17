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Происшествия17 сентября 2021 9:30

Дело сочинского застройщика о хищении денег дольщиков отправили на новое рассмотрение

Застройщики обвиняют в хищении средств дольщиков, сумма ущерба 3,4 млрд.рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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Дело Анзора Пруидзе будет рассматривать новый состав Хостинского районного суда. Ранее защита застройщика требовала вернуть дело прокурору, так как по мнению адвоката в заключительном обвинении были недочеты. Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить это требование.

- Дело застройщика будет рассматривать новый состав Хостинского районного суда, - пояснили в Краснодарском краевом суде.

Следствие установлено, что застройщик и пять руководителей подконтрольных компаний привлекали деньги дольщиков. Группа застройщиков орудовала в период с 2013 по 2018 годы. Они обещали построить несколько жилых комплексов в курортных городах региона. Однако дома так и не построили. От действий злоумышленников пострадали 949 человек из разных регионов России, ущерб составил колоссальные 3,4 млрд рублей.

Это не первый процесс в отношении Анзора Пруидзе. В 2019 году Центральный районный суд Сочи признал его виновным в хищении средств дольщиков. Тогда от действий Пруидзе пострадали 250 дольщиков, сумму ущерба составила 117 млн. рублей.