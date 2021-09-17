Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 0:06

Четвёртый кассационный суд встал на защиту жильцов краснодарского ЖК "Покровский"

Владельцы квартир в жилом комплексе пытаются вернуть в собственность дома технический этаж и аннулировать права третьих лиц на него
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фемида встала на защиту жильцов ЖК "Покровский"

Фемида встала на защиту жильцов ЖК "Покровский"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служители Фемиды пытаются разобраться в так называемом «деле о чердаках». 16 сентября стало известно, что Четвёртый кассационный суд отменил решение суда первой инстанции и определение апелляционного суда о наличии нежилых помещений на 17-м этаже краснодарского многоквартирного дома по улице Березанской и направил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд.

- Жители ЖК «Покровский», обратились с административным иском о признании незаконным разрешение на ввод в эксплуатацию нежилых помещений на 17-м этаже многоквартирного дома. Решением Первомайского районного суда г. Краснодара в удовлетворении административного иска было отказано. Кассационным определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции это решение было отменено и дело направлено на новое рассмотрение, - рассказали в пресс-службе Четвёртого кассационного суда.

ЖК «Покровский» объединяет несколько многоэтажек, возведенных на улицах Фабричной, Промышленной и Березанской. В 2007 году технические этажи высоток были незаконно переведены в жилые и там построили квартиры. В конструкцию дома без согласия жильцы были внесены существенные изменения. Сейчас собственники квартир на нижних этажах пытаются аннулировать права новых собственников чердачных помещений.