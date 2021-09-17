Что произошло за ночь 17 сентября: За сбыт поддельных сертификатов о вакцинации задержали жительницу Сочи

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Что произошло за ночь 17 сентября 2021. За сбыт поддельных сертификатов о вакцинации задержали жительницу Сочи. Во время обыска у нее дома нашли более 2 тысяч долларов и евро.

Полицейские Краснодара опровергают свою причастность к смерти неоднократно судимого местного жителя. Полицейских в смерти 32-летнего мужчины обвинили его родственники.

Турист упал в в Агурское ущелье в Сочи. Чтобы вытащить бедолагу, потребовалась помощь 12 спасателей.

На Кубани спасли мужчину, который упал с балкона и повис на бельевых веревках на четвертом этаже. Житель Новороссийска выпал с балкона на улице Сакко и Ванцетти.

Автомобиль упал с обрыва в Сочи. В результате пострадали 2 человека.