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360 избирательных участков открылись в Краснодаре. Они будут работать на протяжении трех дней – с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00.

- Еще УИК развернулись в местах временного пребывания избирателей, – добавили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что жители Краснодара выбирают депутатов Госдумы. Чтобы отдать голос, достаточно взять с собой паспорт.

Как стало известно «КП» – Кубань», в выборах задействовано около 5,5 тысячи членов участковых избирательных комиссий. Эти люди прошли специальное обучение и тестирование на сайте ЦИК.