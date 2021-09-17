Погода на 17 сентября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 25 градусов

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Осенняя погода пришла на Кубань. После небольшого потепления в Краснодарский край вернулись холода. Столбики термометров сбросили сразу несколько градусов. Только за последние сутки среднее падение по региону составило около пяти-семи градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 17 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. На пике порывы будут достигать 9 м/с.