Фото: admkrai.krasnodar.ru

2,8 тысячи избирательных участков открылись на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября. Участки будут работать с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, жители Кубани выберут депутатов Госдумы, 23 представителей органов муниципальной власти, глав 63 городских и сельских поселений, а также членов Совета федеральной территории Сириус первого созыва.

Отметим, что люди, которые находятся в группе риска, могут отдать свой голос, не выходя из дома. Всего на избирательных участках работают свыше 29 тысяч наблюдателей.

Добавим, что количество избирателей на Кубани составило 4,2 миллиона человек.