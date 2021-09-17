Погода на 17 сентября 2021 года в Анапе: ожидается солнце и небольшое усиление ветра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон на курортах Краснодарском крае в разгаре. По прогнозам синоптиков, он продлится до начала октября.

На пляжах Анапы сейчас не протолкнуться. На курорте установилась солнечная погода. Средняя температура воздуха за неделю составила +25-26 градусов. Так тепло в городе не всегда было даже в августе.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 17 сентября 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха днем составит плюс 26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также ожидается небольшое усиление ветра. Во второй половине дня его порывы будут достигать 9 м/с.