Новая теплоэлектростанция появится на Кубани до 2023 года

Новая теплоэлектростанция появится на Кубани в 2023 году Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Новая теплоэлектростанция появится на Кубани. Она расположится в Крымском районе. Ее мощность составит 560 МВт.

ТЭС «Ударная» будет введена в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Отметим, что теплоэлектростанция будет оснащена российской газовой турбиной ГТД-110М. Она произведена Ростехом.

Сейчас на объекте уже завершено устройство основных подземных инженерных сетей, фундамента сооружения и установлены каркасы основных корпусов.