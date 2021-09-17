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Общество17 сентября 2021 8:58

Новая теплоэлектростанция появится на Кубани до 2023 года

Она расположится в Крымском районе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Новая теплоэлектростанция появится на Кубани в 2023 году

Новая теплоэлектростанция появится на Кубани в 2023 году

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Новая теплоэлектростанция появится на Кубани. Она расположится в Крымском районе. Ее мощность составит 560 МВт.

ТЭС «Ударная» будет введена в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Отметим, что теплоэлектростанция будет оснащена российской газовой турбиной ГТД-110М. Она произведена Ростехом.

Сейчас на объекте уже завершено устройство основных подземных инженерных сетей, фундамента сооружения и установлены каркасы основных корпусов.