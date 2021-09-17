Новая теплоэлектростанция появится на Кубани до 2023 года

Новая теплоэлектростанция появится на Кубани в 2023 году
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Новая теплоэлектростанция появится на Кубани. Она расположится в Крымском районе. Ее мощность составит 560 МВт.
ТЭС «Ударная» будет введена в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Отметим, что теплоэлектростанция будет оснащена российской газовой турбиной ГТД-110М. Она произведена Ростехом.
Сейчас на объекте уже завершено устройство основных подземных инженерных сетей, фундамента сооружения и установлены каркасы основных корпусов.