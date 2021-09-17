Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ливни и грозы обрушатся на Кубань 17 сентября. Они продлятся до конца суток. Об этом сообщают сотрудники Краснодарского гидрометцентра.

Отметим, что переменная облачность ожидается в краевом центре. На пике порывы ветра здесь будут достигать 9 м/с, а воздух прогреется до плюс 25 градусов.

В некоторых районах Краснодарского края прогнозируются мощные ливни и грозы. Также в регионе ожидается усиление ветра – до 14 м/с.

Отмечается, что средняя дневная температура воздуха в регионе составит плюс 25 градусов.

Небольшой дождь ожидается на побережье Черного моря. В Новороссийске прогнозируют усиление ветра – до 20 м/с.