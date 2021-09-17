Фото: admkrai.krasnodar.ru

Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кубани увеличился более чем на 50%. Это данные за шесть лет.

- С 2015 года объем собственных доходов в бюджет Краснодарского края вырос на 54%, - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что ежегодные поступления в казну возросли на 107 млрд рублей – с 200 до 307 млрд. По этому показателю Краснодарский край даже вошел в десятку лидеров в стране. Такая динамика связана с ростом экономики Кубани.

- Мы смогли восстановиться от пандемии, и сегодня валовый региональный продукт превышает показатели прошлых пяти лет, – добавил Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в 2021-м бюджет Кубани уже пополнился 231,3 млрд рублей. Таким образом, годовой план поступлений выполнен более чем на 75%.

Лучшие темпы роста показали: НДФЛ – 117,5%, налог на прибыль организаций – 124,1%, упрощенная система налогообложения – 155,6%.