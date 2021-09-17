Ушаковцы: новая смена уже в строю!

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

16 сентября на плацу университета свершилось то, чего так ждали вчерашние абитуриенты, а еще больше – их родители и наставники. Готовились, оттачивали приемы строевой подготовки, приводили в идеальный порядок форму – как и положено будущим ушаковцам. Чтобы в назначенный день и час в полном блеске предстать перед гостями мероприятия, своими семьями (а многие из учеников – выходцы из морских династий).

В 9:00 стартовал Транспортный колледж, в 11 утра эстафету подхватил Морской. Сегодня эти учебные заведения являются неотъемлемой частью Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова. Количество желающих получить здесь дипломы растет год от года. В 2015-м в Морском колледже обучалось 317 курсантов. Сегодня только первокурсников - 475 человек. Транспортный колледж принял первых абитуриентов в 2017 году (265 ребят). В этом году на плацу выстроилось уже 613 первокурсников, а всего в колледже обучается более 1500 человек.

С 16 сентября 2021 года 1088 абитуриентов Морского и Транспортного колледжей Ушаковки смогут называть себя курсантами. Проректор университета Евгений Хекерт в напутственном слове пожелал удачи на этом пути (многие продолжат его в университете) и напомнил об ответственности, которую звание «ушаковца» налагает на каждого, с самого первого дня.