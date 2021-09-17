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Общество17 сентября 2021 9:50

Фестиваль Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана начался в Сочи

Он продлится до 19 сентября
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

Фестиваль Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана начался в Сочи. Он продлится до 19 сентября.

Открылось мероприятие накануне, в четверг. На площадке «BB Sea Jazz Club» выступили трио Андрея Кондакова и Игорь Бутман.

Помимо выступлений джазовых звезд, на фестивале запланированы образовательные сессии. Они будут проходить на протяжении всех дней.

В пятницу, 17 сентября, в Парке науки и искусства «Сириус» пройдет концерт Всероссийского молодежного джазового оркестра.

В рамках фестиваля запланирован концерт Евгения Побожего. Это первый русский музыкант, который стал победителем главного джазового конкурса - Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition.