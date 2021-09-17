Следком проводит проверку по факту осквернения мемориала в Сочи

Фото: кадр видео

Накануне сочинские паблики облетело видео осквернения Вечного огня на курорте. Случайный очевидец проходил мимо мемориала и увидел горящий венок. Его буквально поглотили языки пламени.

Случилось это на Вечном огне в Завокзальном микрорайоне курорта.Происходящее снял на видео очевидец. Он предположил, что это сделали молодые хулиганы.

- По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю для установления изложенных обстоятельств, а также лиц, осквернивших памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны, незамедлительно организована доследственная проверка, – добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители устанавливают личности вандалов.