«Россети Кубань» обеспечит надежное электроснабжение участков для голосования

Фото: «Россети Кубань»

На период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва все филиалы «Россети Кубань» переведены в режим повышенной готовности. В дни голосования с 17 по 19 сентября энергетики обеспечат усиленный контроль за работой электросетевого комплекса региона и участками голосования в зоне ответственности компании.

Напрямую от электросетей компании в регионе запитаны 1929 участковых и 32 территориальных избирательных комиссий. Кроме того, «Россети Кубань» взяли на особый контроль электроснабжение ключевых объектов связи и центров обработки данных.

Для оперативного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций обеспечена готовность около 400 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань» в составе 1800 человек. Подготовлено более 300 мобильных резервных источников электроснабжения для установки на избирательные участки в случае необходимости.

На период голосования составлен график круглосуточного дежурства энергетиков, проведена комплексная проверка оборудования и противопожарного состояния всех объектов.

Для информирования населения работает многоканальная круглосуточная горячая линия «Россети Кубань» с единым федеральным номером 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

В этом году у граждан России появилась возможность проголосовать досрочно – 17 и 18 сентября. Такое решение принято ЦИК для того, чтобы избежать скопления людей на участках и свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Непосредственно единый день голосования назначен на 19 сентября.