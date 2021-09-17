Алексей Копайгородский с супругой Фото: sochi.ru

Мэр Сочи принял участие в выборах депутатов Госдумы. Алексей Копайгородский проголосовал вместе с супругой. Об этом сообщает мэрия курорта.

- Сейчас особенно важно проголосовать и выбрать направление, по которому пойдет страна, как будет оздоравливаться экономика, – подчеркнул глава курорта.

Он отметил, что в Сочи сделано все, чтобы выборы прошли безопасно, в строгом соответствии с законодательством.

Отметим, что в пятницу, 17 сентября, стартовали трехдневные выборы в Госдуму. Они завершатся в воскресенье, 19 числа.

На Кубани работают свыше 2,8 тысяч избирательных участков. Они развернуты во всех районах Краснодарского края.