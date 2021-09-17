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Общество17 сентября 2021 11:16

Вице-губернатор Кубани проголосовал на выборах в Госдуму

Сергей Болдин побывал на избирательном участке в первый день голосования
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: Денис Яковлев

Фото: Денис Яковлев

В пятницу, 17 сентября, стартовали выборы в Государственную думу. Они продлятся три дня. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин сделал свой выбор в первый день голосования.

- Все сделано максимально качественно и безопасно. У любого избирателя есть время принять решение – три дня. Я прошу одного: не хотелось бы, чтобы человек не пришел. Либо кто-то решит за вас, - сказал Сергей Болдин.

Отметим, что жители Кубани выберут не только депутатов Госдумы, но и 23 представителей органов муниципальной власти, глав 63 городских и сельских поселений, а также членов Совета федеральной территории Сириус первого созыва.

Добавим, что в Краснодарском крае работают более 2,8 тысячи избирательных участков. На них присутствуют свыше 29 наблюдателей. Общее количество избирателей на Кубани – 4,2 миллиона человек.