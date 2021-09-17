Жительница Кропоткина выиграла 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19

Фото из архива КП

Жительница Кропоткина Краснодарского края выиграла 100 тысяч рублей в лотерее, объявленной за вакцинацию COVID-19. Врач городской больницы Ольга Ольховская стала одной из 23 жителей Кубани, которая получит деньги за сделанную прививку.

Женщина накануне сама переболела COVID-19. После выздоровления она прошла вакцинацию. Кроме того, прививку сделали и её семья, в частности, пожилые родители.

- Я считаю, что необходимо защитить себя от коронавируса, потому что это здоровье нас и наших близких, - отметила Ольга Ольховская.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодарский край вошел в тройку лидеров по выигрышам в лотерее за вакцинацию от COVID-19. Счастливчиками стали 23 кубанских жителя.