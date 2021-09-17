На Кубани за последние сутки зафиксировано 230 новых случаев заболевания COVID-19

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за прошедшие сутки COVID-19 заразились 230 человек. Новые пациенты зафиксированы в 29 муниципалитетах региона. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

Так, В Краснодаре зафиксировано 55 новых случаев. 22 человека заболели в Сочи, 21 –в Белореченском районе. 13 - В Анапе. По 10 новых пациентов зафиксировано в Динском и Лабинском районах, по 9 - В Выселковском, Курганинском и Ленинградском. В Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе выявлено 8 заражений. По 6 - в Армавире и Красноармейском районе, 5 - в Новороссийске.

- 4 человека заболели в Кавказском и Староминском районах. В Апшеронском, Славянском, Мостовском и Павловском районах зафиксировано по 3 случая заражения, по 2 – в Кущевском, Новопокровском и Белоглинском муниципалитетах. Наименьшее количество – 1 – зафиксировано - в Кореновском, Северском, Усть-Лабинском, Крымском и Щербиновском районах, - сообщает Оперштаб края.

Среди заболевших - 169 женщин и 62 мужчины, в том числе28 детей от 6 месяцев.

Всего за прошедшие сутки выписано 184 пациента . На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 109 пациентов, 7 – на ЭКМО.