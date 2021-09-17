Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вице-губернатор Кубани отдал свой голос на выборах в Госдуму. Александр Руппель начал рабочий день с посещения избирательного участка в Краснодаре.

- Благо выборы длятся 3 дня: с 17-го по 19 сентября. Это на самом деле удобно – можно проголосовать в любое время с соблюдением всех санитарных требований, – подчеркнул заместитель главы Кубани.

Отметим, что в пятницу стартовали выборы депутатов Госдумы. Они продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно дистанционно, на дому и на избирательных участках. Они работают ежедневно с 8 до 20:00.

Помимо депутатов Госдумы, жители Кубани выберут членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений.

Отметим, что в пятницу на Кубани открылось свыше 2,8 тысяч избирательных участков. Они заработали во всех районах Краснодарского края.