Продукции почти на 114 миллиардов рублей реализовано предприятиями Кубани в 2021 году

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Почти на 114 миллиардов рублей продукции реализовано в Краснодарском крае за 2021 год. В сравнении с прошлым периодом показатель на 5,6 миллиардов больше. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Так, рост производства зафиксирован во многих отраслях: машины и оборудование, напитки, химическая продукция, изделия из металла, пластмассовые изделия.

Организации сельского хозяйства повысили показатели на 33,8% в сравнении с прошлым годом. Всего продукции произведено на 3,7 миллиардов рублей. А в сфере строительства за прошедший август замечено падение на 14%.

Транспортное производство возросло на 13%, сфера связи отработала 40 миллиардов рублей, розничная торговля – 189 миллиардов.

Рост в целых полтора раза отмечен на крупных и средних предприятиях. Производство и отгрузка продукции составили 95,6 миллиардов рублей.