В Краснодаре к хутору Копанскому построят прямую дорогу

Мэрия Краснодара ищет подрядчика для строительства дороги на хутор Копанской.

О планах проложить прямой путь к населенному пункту в городской администрации рассказали на встрече с жителями в 2019 году. Она должна уменьшить существующие пробки на Западном обходе, поможет ежедневно добираться на работу и домой десяткам тысяч жителей. Также по новой магистрали поедет часть грузового транспорта, дорога нужна и для прямого пути к новому городскому кладбищу.

Сейчас аукцион на эти работы объявлен. Цена первоначального этапа - 429 тысяч рублей. Данные об этом есть на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет реконструировать ось трассы на участке протяженностью 5 км, переложить инженерные сети, установить освещение и высадить деревья и кустарники взамен прежних. Итоги конкурса подведут в конце сентября. Срок на исполнение контракта - год.