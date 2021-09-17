Сергей Белопольский. Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

Глава Горячего Ключа принял участие в выборах депутатов Госдумы. Сергей Белопольский пришел на участок с семьей.

- Это наша традиция, – написал мэр в социальных сетях. – Нельзя оставаться в стороне от принятия важных политических решений.

Он отметил, что на избирательном участке соблюдены все меры по профилактике COVID-19. На входе волонтеры выдают маски, перчатки и делают замер температуры. Отметим, что в пятницу, 17 сентября, начались трехдневные выборы в Государственную думу. Они завершатся в воскресенье, 19-го числа.