Мэр Крымского района проголосовал на выборах

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Глава Крымского района Сергей Лесь проголосовал на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ 8-го созыва. Об этом мэр сообщил в своем Instagram-аккаунте.

-Участие в голосовании – право каждого из нас независимо от политических взглядов. Мы должны прийти и отдать свой голос за будущее нашего края и нашей страны, - обратился к жителям Сергей Лесь.

Накануне стартовал первый день выборов - 2021. В Краснодарском крае открылись 2,8 тысячи избирательных участков, 360 из которых в Краснодаре. Так, например, свой выбор уже сделали вице-губернаторы Александр Руппель, Сергей Болдин и Анна Минькова. Работа на участках проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм.