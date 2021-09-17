Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко проголосовал на выборах депутатов Госдумы России

После голосования парламентарий пообщался с журналистами краевых СМИ. Юрий Бурлачко напомнил, что сегодня по всей стране открылись избирательные участки. На них будет проходить голосование не только за депутатов Государственной думы, но и выборы муниципального уровня, которые также помогают создавать на местах эффективную систему власти.

- Но именно от нового состава Государственной думы зависит, в рамках какого правового поля будет развиваться наше общество дальше и на какие тренды в законотворчестве будут ориентироваться регионы, – отметил спикер краевого парламента. - Ведь приоритетом в работе нового созыва нижней палаты парламента по-прежнему остается законодательное оформление принятых по инициативе президента России Владимира Путина поправок в Конституцию. Тем более, что изменения в основной закон страны существенно расширяют полномочия Государственной думы. В том числе и по формированию правительства Российской Федерации.

Юрий Бурлачко также отметил, что голосование будет идти три дня, как и в прошлом году. Это, по его мнению, сделает процесс максимально удобным и безопасным с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, поможет избежать большого скопления людей, рационально использовать личное время.

- Голосуя сегодня, я убедился, что избирательные участки готовы к работе. Краснодарскому краю всегда была присуща высокая избирательная активность. Уверен, так будет и на этот раз. Потому что выбор каждого из нас сегодня – это вклад в завтрашний день нашей страны, – сказал председатель ЗСК.

Жители Краснодарского края смогут отдать свой голос за выбранного кандидата в Госдуму на избирательных участках с 17 по 19 сентября включительно. Кроме того, на местах изберут членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, глав 63 городских и сельских поселений. Также пройдут дополнительные выборы депутатов 23 представительных органов муниципалитетов.

Для избирателей, которые входят в группы риска по здоровью, а также пожилых граждан предусмотрена организация выездного голосования к ним на дом. Для людей с инвалидностью оборудовано более 2,3 тысячи участков с удобным подходом, перилами, поручнями и пандусами.