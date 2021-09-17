Новые кувезы для новорожденных получат 27 кубанских медучреждений

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27 медицинских учреждений Кубани получат новые кувезы. Оборудование предназначено для сохранения постоянной температуры тела новорожденных. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации региона.

Один аппарат стоит 3 миллиона рублей. Приборы уже установлены в центральной больнице Гулькевичского района.

Медицинское оборудование помогает выхаживать рожденных раньше срока малышей, сохраняя температуру тела ребенка.

Помимо приобретения нового оборудования, в регионе возводятся фельдшерско-акушерские центры, а также проводится ремонт зданий медучреждений.