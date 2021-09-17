Мэр Анапы проголосовал на выборах в Госдуму

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Мэр Анапы Василий Швец проголосовал на выборах в Государственную думу. Глава отдал свой голос на избирательном участке в местной школе №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

- Принять участие в выборах – это гражданский долг каждого жителя нашего города. Мы избираем депутатов, которые будут принимать серьезные нормативно-правовые акты. От них зависит качество жизни и в Анапе, и по всей России, - отметил мэр Василий Швец.

Голосование-2021 в Государственную думу стартовало 17 сентября в 8:00. Свой выбор уже сделали многие, в том числе вице-губернаторы Анна Минькова, Александр Руппель, Сергей Болдин. На всех участках соблюдаются антиковидные меры – гражданам выдают средства индивидуальной защиты, замеряют температуру.