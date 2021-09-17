Прививку сделали уже около 2 млн человек

От коронавируса вакцинировались уже около 2 млн жителей Краснодарского края. Об этом сообщила инфекционист СКИБа (специализированной инфекционной больницы) Елена Палиева.

- Если точно, то 1944797 жителей края получили оба компонента вакцины против COVID-19, - рассказала врач.

К слову, параллельно с вакцинацией от коронавируса жителям региона предлагают сделать прививку против гриппа. Но в обязательном порядке между обеими уколами от инфекций должен быть выдержан месячный интервал.