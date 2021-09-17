Художественный руководитель Краснодарской филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко проголосовала на выборах

Вероника Журавлева-Пономаренко: "Я сделала выбор свой от чистого сердца" Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Руководитель Краснодарской филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко проголосовала на выборах. Сделала она это в стенах родного учреждения культуры.

- Я сделала выбор свой от чистого сердца, - призналась артистка. Для меня это - очень важное решение. От него зависит дальнейшее развитие нашей страны. И такое право есть у каждого гражданина. Очень хочется, чтобы люди понимали важность голосования.

Напомним, что в Краснодаре в дни выборов будут работать 360 избирательных участков.

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Голосование проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер (подробнее)