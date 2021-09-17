Кубань планирует увеличить производство вина до 400 бутылок в год

Теперь земли под виноградники защищены законом

Кубань планирует увеличить объемы производства вина до 400 бутылок в год благодаря закону о защите виноградопригодных земель. Повысить производительность удастся, если в регионе посадят еще 30-40 тысяч гектаров янтарной ягоды.

- Так каждый житель будет обеспечен 2-3 бутылками качественного кубанского вина в год, - цитирует ТАСС вице-губернатора Андрея Коробку.

Напомним, ранее в процессе инвентаризации выявили 50 тысяч гектаров земель, пригодных для выращивания винограда. А сейчас эта площадь занимает 28 тысяч гектаров.

К слову, с лета этого года перевод земли сельхозназначения под жилую застройку в регионе запрещен. Ежегодно на Кубани закладывают от 1,5 до 2 тыс. га виноградников, главным вектором развития отрасли является наличие свободных площадей.