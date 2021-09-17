Галина Жукова: Важно прийти на выборы

Галина Жукова отдала свой голос

17 сентября стартовал первый день выборов-2021. Руководитель департамента информационной политики Кубани Галина Жукова уже проголосовала на избирательном участке в краснодарском Центральном зале Кубанского казачьего хора.

- Очень важно найти в себе желание и прийти сделать свой выбор. Тем более сейчас этот процесс сделали довольно комфортным. Есть три дня, чтобы найти время для голосования. Также можно было открепиться и проголосовать на том участке, который вам более удобен, — сказала руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

В Краснодарском крае организовано 2,8 тысячи избирательных участков. 360 из них принимают граждан в Краснодаре. Так, например, за депутатов в Госдуму уже проголосовали вице-губернаторы Александр Руппель, Анна Минькова и Сергей Болдин.