Кубань вошла в число регионов-лидеров России по количеству самозанятых Фото: Алиса ТИТКО

Кубань вошла в число регионов-лидеров России по количеству самозанятых. Об этом сообщает центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста».

Отмечается, что возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург. Всего в России зарегистрировано почти 3 миллиона самозанятых граждан. Больше всего людей с этим статусом в столице – 715,7 тысячи, это 24,2% от общего числа.

В Южном федеральном округе больше всего самозанятых в Краснодарском крае – 109,8 тысячи.

Отмечается, что средний возраст самозанятых в России составляет 35 лет. Чаще всего эти люди занимаются оказанием услуг: строительные работы, ремонт и пиар.