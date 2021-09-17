Олимпийскую гостиницу в Сочи продали почти за 1 миллиард рублей

На аукционе озвучили стартовую цену. Фото: Российский аукционный дом, https://catalog.lot-online.ru/

Гостиничный комплекс, стартовая цена которого достигала одного миллиарда рублей, продан на аукционе. Он был построен к Олимпиаде 2014 года. Здесь, на Красной Поляне, располагались базы многих спортивных сборных.

На днях результаты аукциона были оглашены. Цена продажи туристического объекта составила 935 641 239 рублей. Купил гостиничный комплекс с историей ООО "Югстроймонолит". Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Фото: Российский аукционный дом, https://catalog.lot-online.ru/

Гостиница находится по адресу улица Защитников Кавказа, 120/17. Площадь комплекса - 39 тысяч квадратных метров. Он включает в себя ресторан на 100 мест, конференц-зал, пять трехэтажных спальных корпусов.

Сейчас гостиница пустует и находится под охраной. В 2019 году застройщик объекта был признан банкротом, а имущество компании продается с молотка.