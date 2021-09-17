Выплату на первого ребенка в 2021 году получили почти 60 тысяч семей на Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

Более 59 тысяч кубанских семей с начала 2021 года уже получили выплаты на первого ребенка. Она составляет 11 114 рублей и выплачивается ежемесячно до трехлетия малыша. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Так, в течение 8 месяцев выплату получили 59 024 семьи. Деньги приходят ежемесячно при условии продления заявки после каждого дня рождения ребенка, - сообщили в администрации Краснодарского края. - На Кубани всего на поддержку семей выделено 4,2 миллиарда рублей. Напомним, выплата введена в 2018 году. Количество семей, подавших заявку и получивших поддержку, возросло почти в 5 раз. Выплата рассчитывается по принципу: если семейный доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения, – 12 298 рублей.