С молотка продается имущество

В Крымске на аукционе продают базу Троицкого группового водопровода. Площадка расположена по адресу: улица Торговая, 2. В объект продажи входит административное здание в четыре этажа, мастерские, насосные станции, артезианские скважины и водопроводную сеть. Начальная цена лота, по данным Российского аукционного дома, составляет 36,1 млн рублей.

Заявки уже начали принимать.

Продажа имущества Троицкого группового водопровода, входящего в состав ГУП КК «Кубаньводкомплекс», осуществляется в рамках банкротства ОАО «Банк "Народный кредит"», сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, троицкий групповой водопровод является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района.