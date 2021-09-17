День работников леса отметили в горах Сочи

Фото: Кавказский биосферный заповедник

День работников леса отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября. Естественно, работа сотрудников Кавказского заповедника непосредственно связана с лесом, его защитой и охраной.

Кавказский заповедник – крупнейший горно-лесной заказник Европы. Его площадь более 300 000 гектаров, и больше половины территории занимает лес. Для обеспечения охраны по всей заповедной территории создана развитая охранная инфраструктура: 16 кордонов и контрольно-пропускных пунктов, более 50 домиков и балаганов, мосты, кладки, более 600 км троп противопожарного и охранного назначения.

Функции смотрителей леcа в заповеднике выполняют государственные инспекторы охраны.

- Этот труд точно не для ленивых людей, ценителей комфорта и домашнего уюта, - говорят в заповеднике. - Бывает, что охранные рейды, проверка или строительство троп занимают и неделю, и даже больше.

- Большая часть территории заповедника, 169 тысяч га, занята лесом, - говорит директор Кавказского заповедника, заслуженный эколог России Сергей Шевелев. - До 1999 года сотрудники заповедника, проживающие на кордонах круглый год, назывались лесниками. Так что это праздник, действительно, наш. Главная задача госинспекторов - защищать природу и эталонную экосистему заповедника, сохранять первозданную среду.

На сегодняшний день в Кавказском заповеднике работают более 90 сотрудников отдела охраны территории.