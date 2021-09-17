Вандалы в Сочи сожгли венок у Вечного огня

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о сожжении венка на Вечном огне в Сочи. Об этом сайту «КП» - Кубань» сообщил официальный представитель прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

- В Завокзальном районе Сочи неустановленные лица сожгли траурный венок на Вечном огне, по данному факту Следком Кубани возбудил уголовное дело, ход и результаты которого находятся на контроле у прокуратуры Центрального района Сочи, - пояснил Антон Лопатин.

Напомним, неизвестные сожгли траурный венок в Сочи. Полиция сейчас ищет поджигателей. А тем временем в сети появилось видео, как горит венок. Ролик сделал мужчина, который проходил мимо.

Дело находится на контроле у главы Следкома России Александра Бастрыкина.