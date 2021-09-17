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Общество17 сентября 2021 15:40

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о сожжении венка на Вечном огне в Сочи

Дело находится под наблюдением главы Следкома России Александра Бастрыкина
Варвара ДЫМ
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Вандалы в Сочи сожгли венок у Вечного огня

Вандалы в Сочи сожгли венок у Вечного огня

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о сожжении венка на Вечном огне в Сочи. Об этом сайту «КП» - Кубань» сообщил официальный представитель прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

- В Завокзальном районе Сочи неустановленные лица сожгли траурный венок на Вечном огне, по данному факту Следком Кубани возбудил уголовное дело, ход и результаты которого находятся на контроле у прокуратуры Центрального района Сочи, - пояснил Антон Лопатин.

Напомним, неизвестные сожгли траурный венок в Сочи. Полиция сейчас ищет поджигателей. А тем временем в сети появилось видео, как горит венок. Ролик сделал мужчина, который проходил мимо.

Дело находится на контроле у главы Следкома России Александра Бастрыкина.

В Сочи сожгли венок на Вечном огне