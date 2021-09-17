Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Григорий поучаствовал в голосовании

Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Григорий проголосовал на выборах-2021 в Государственную Думу. Он отдал свой голос в одной из школ Краснодара.

- Выборы – важный момент в современной жизни, посредством голосования мы участвуем в делах государства. Призываю всех жителей края прийти на участки и отдать свой голос за одну из партий и за одного из кандидатов. Надеюсь, что в результате этих выборов в Госдуму придут мудрые люди, которые примут законы, а наша жизнь будет меняться в лучшую сторону.

Выборы-2021 в Государственную думу стартовали 17 сентября в 8:00. Голосование продлится 3 дня. Свой голос уж отдали многие, в том числе спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, вице-губернаторы Анна Минькова, Александр Руппель, Сергей Болдин. На избирательных участках – всего в регионе их 2,8 тысячи – соблюдаются антиковидные меры.