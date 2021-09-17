12-летний подросток выпал из окна многоэтажки в Краснодаре

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Трагедия произошла на улице Репина, 38 в Краснодаре. Прохожие обнаружили подростка, лежащего на асфальте, и вызвали медиков. Но врачам не удалось помочь мальчику – он умер на месте.

По словам очевидцев, подросток зашел в дом с компанией друзей, а потом оказался на земле.

Сейчас делом занимаются следователи. Они выясняют подробности происшествия.

- По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.