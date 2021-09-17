Каменный календарь продолжает отсчитывать время

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова

Каждый год 15 сентября на сопке Безымянной Маркотхского хребта перекладываются цифры, отсчитывающие особенный ход времени. Отправная точка - День освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков, в этом году отмечается 78-я годовщина. Это послание можно увидеть даже с другого берега Цемесской бухты, с Малой земли, где происходили наиболее тяжелые, главные бои за город-герой. Почетная обязанность ежегодно менять памятную надпись возложена на участников литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников» и курсантов Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова.

Начало этому поистине народному памятнику воинской доблести и славы положил ветеран Великой Отечественной войны Виталий Теремецкий. В 1943 году Виталий Георгиевич был начальником штаба дивизии 69-го гвардейского артиллерийского полка. После демобилизации работал заместителем начальника базы резерва морского пароходства в Новороссийске.

Каменный календарь находится в зоне особого внимания курсантов Ушаковки. Автор - художник Владимир Касабов. В этом году все началось с разведывательной экспедиции и завоза материалов.

Капитан-наставник «Шхуны ровесников» Иван Сидоров: «Это действительно большой труд, подвигнуть на который способна только настоящая любовь к родному Новороссийску. Очень трогает, что даже после окончания университета многие наши курсанты продолжают приходить и принимать участие в перекладке Каменного календаря».

Этой традиции уже пятьдесят лет. Будет ли она продолжаться? Вне всяких сомнений.