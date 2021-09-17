В Сочи сожгли венок на Вечном огне

Следком Кубани возбудил уголовное дело по факту сожжения венка на Вечном огне в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по краю по поручению Председателя Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту повреждения Завокзального мемориального комплекса в городе Сочи, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»).

Венок неизвестные сожгли на Вечном огне Завокзального мемориального комплекса в Сочи. Здесь находится памятник бойцам-сочинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- Следователи уже осмотрели место, сейчас ищем очевидцев произошедшего, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Ищем тех, кто поджог венок. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

На контроль дело взяли и в прокуратуре Краснодарского края.