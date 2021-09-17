Иностранные журналисты посетили избирательный участок Кубани в качестве экспертов

Фото: пресс-служба администрации региона

Делегация редакторов и журналистов иностранных изданий посетила избирательные участки Краснодарского края в качестве экспертов. Они побывали в 3 пунктах голосования Славянска-на-Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В числе делегации были редактор венгерского электронного издания «Exakt24.se» Эрик Альмквист, исполнительный директор фонда «Contra-Peso» Абель Абдиель Аронатегуй Вивиес из Панамы. Эксперты посетили участки вместе со специалистом ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Михаилом Полянским.

- Отметим высокий уровень организации выборов в Краснодарском крае. Не найдено слабых звеньев, а то, что мы увидели, очень понравилось, - прокомментировал журналист шведского канала «Sweebbtv» Ян Магнус Стен.

- На выборах отсутствуют нарушения, голосование проходит прозрачно. Подготовительная работа к голосованию выполнена отлично, - в свою очередь отметил Михаил Полянский.

Выборы-2021 в Государственную думу стартовали 17 сентября. Голосование пройдет в 3 дня, а всего на Кубани граждан принимают 2,8 тысячи избирательных участков, 360 из которых работают в краевой столице. Во всех пунктах голосования соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры. А для удобства жители могут "открепиться" от участка по месту жительства и проголосовать рядом с работой.