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Политика17 сентября 2021 16:58

12,48% составила явка в первый день голосования на Кубани

Всего в регионе принимают граждан 2,8 тысячи избирательных участков
Светлана ОВДЕЙ
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Фото:admkrai.krasnodar.ru

Фото:admkrai.krasnodar.ru

На Кубани явка на выборах в первый досрочный день голосования составила 12,48%. Такие данные подсчитаны в Избирательной комиссии к 15:00, сообщает администрация региона.

Всего в регионе граждан принимают 2,8 тысячи избирательных участков, 360 из которых расположены в краевой столице. Выборы пройдут в течение трех дней, а отдать голос за депутатов в Государственную думу можно с 8:00 до 20:00.

Граждане имеют возможность открепиться от участка по месту жительства и проголосовать в пункте рядом с работой.