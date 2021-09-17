Фото: администрация Краснодара

Горячую воду отключат в центре Краснодара с 20 по 24 сентября. Блага цивилизации не будет из-за того, что на ТЭЦ идет реконструкция. Об этом сообщили в мэрии Краснодара.

- С 20 по 24 сентября будет приостановлена подача горячей воды в границах улиц Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького, - сообщили в администрации Краснодара. – Не будет горячей воды и в тех домах, которые получают ее от ТЭЦ.

Сейчас на ТЭЦ идет завершающий этап реконструкции. А с 20 по 24 сентября «Краснодартеплосеть» будет переключать теплосеть на обновленную ветку.