238 избирательных участков принимают граждан в Сочи

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В России начались выборы-2021 депутатов в Государственную думу, которые пройдут в течение трех дней. 17 сентября в Сочи открылось 238 избирательных участков. В пунктах голосования за процессом следят более 1400 наблюдателей. Об этом сообщает администрация города-курорта.

Так, всего в городе зарегистрировано 372 тысячи граждан, которые могут сделать выбор. Для голосующих предусмотрены необходимые меры: на 233 участках установлены ширмы и кабинки для голосования сидя, в 49 есть трафареты для граждан с инвалидностью по зрению, а в 83 используются стекла увеличения и лампы.

Граждане могут проголосовать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Кстати, в первый день досрочного голосования явка на выборах на Кубани составила 12,48%. Такие данные объявлены Избиркомом к 15:00.