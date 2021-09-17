Голосование на дому проходит в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи началось голосование на дому. Заявку на участие в выборах в такой форме подали 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Среди них Герой России, участник Великой Отечественной войны 99-летний Павел Павлович Сюткин. Он один из первых, к кому пришли члены избирательной комиссии.

- Считаю, что участие в выборах – это мой долг. Всегда был в числе первых голосующих на участке. Сейчас из-за пандемии был вынужден сократить живое общение, поэтому голосую из дома, - рассказал участник Павел Сюткин. - Патриотизм, Родина - это основа жизни. Важно, чтобы она процветала, была сильной, могучей, богатой. И наш народ жил в согласии. И именно для этого необходимо сейчас объединиться, проголосовать и выбрать направление, по которому будет идти наша страна в ближайшие годы.

Заявку на голосование вне избирательного участка можно подать до 14 часов 19 сентября. В основном этим правом пользуются те, кто не может выйти из дома по состоянию здоровья и ухаживающие за ними родственники.

- Можно обратиться в избирательный участок или оставить заявку через портал «Госуслуги», - отметила председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева.

Ранее «Комсомольская правда» -Кубань» рассказывала, что 17 сентября в Сочи открылись 238 избирательных участков. В пунктах голосования за процессом следят более 1400 наблюдателей.