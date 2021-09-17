Первую киностудию хотят открыть в Сочи

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В Сочи предложили открыть первую киностудию. Это поможет упростить процесс съемок, избавив от перевозки оборудования. Вопрос обсудили накануне на пресс-конференции главы города-курорта Алексея Копайгородского.

- Мы поддерживаем всех, кто вовлечен в киноиндустрию. Очень важно, когда по-доброму поднимают историю города. Вопрос о создании собственной сочинской киностудии обсуждается с жителями. Это позволит избавить съемочный процесс от перевозки необходимого оборудования, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Напомним, что накануне в Сочи прошла церемония вручения премии «ТЭФИ-Мультимедиа». На торжественном мероприятии собрались лучшие из лучших - профессионалы в области журналистики.