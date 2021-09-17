Заплыв на сапах ANAPA SUP FEST стартовал в Анапе

Фото: @admanapa

В Анапе стартовал заплыв на сапах. В фестивале ANAPA SUP FEST участвовало более 250 популярных на курортах надувных досок, которые прошли по морю на Центральном пляже города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Все желающие участники - жители и гости курорта – вышли в акваторию Черного моря после троекратного гудка теплохода «Горгиппия».

- Проведение таких мероприятий будет увеличиваться с каждым годом. Сегодня развитие пляжных видов спорта – одна из приоритетных задач, - отметил вице-мэр Анапы Игорь Викулов.

На этом фестиваль ANAPA SUP FEST не завершился. Мероприятие продлится до 21:00. Участники посмотрят кино в специальной зоне отдыха, а затем пройдет заплыв с подсветкой сапов.