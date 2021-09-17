В избирательной комиссии не подтвердили фактов вброса бюллетеней в Кущевской Фото: Мария ЛЕНЦ

Избирательная комиссия Краснодарского края назвала фейком информацию из соцсетей. Анонимные источники утверждали о вбросе 200 бюллетеней в переносной ящик для голосования.

- Это не соответствует действительности. Установлено, что согласно заявлениям избирателей о голосовании вне помещения для голосования при помощи переносного ящика проголосовало 36 избирателей, что отражено в соответствующем акте по переносному ящику, - рассказали в Территориальной избирательной комиссии Кущевского района.

Все бюллетени при наблюдателях были извлечены из ящика и запечатаны в сейф-пакет, на котором поставили подписи присутствующие. В помещении, где сейчас находится пакет с документами, ведется видеонаблюдение.

Дополнительно проводится проверка организации голосования вне помещения для голосования, а также оформления соответствующей избирательной документации. По итогам проверки в установленном порядке будут приняты необходимые решения в отношении бюллетеней в данном переносном ящике.